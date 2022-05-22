جبلة يفوز على الأنصار اللبناني بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

فاز فريق جبلة على الأنصار اللبناني في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي شهدت أيضا خسارة فريق تشرين أمام الرفاع البحريني.

ففي المباراة التي جرت اليوم على أستاد السيب في العاصمة العمانية مسقط فاز جبلة على الأنصار اللبناني بهدف دون رد سجله حسين جويد في الوقت بدل الضائع وذلك لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا الكويت الكويتي.

وفي المباراة التي أقيمت على أستاد المحرق في العاصمة البحرينية المنامة خسر تشرين أمام الرفاع الشرقي بهدفين دون رد لحساب المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً النجمة اللبناني.

وكان فريقا تشرين وجبلة افتتحا مشاركتهما بالبطولة الأربعاء الماضي حيث تعادل الأول مع الهلال الفلسطيني سلبا وخسر الثاني أمام السيب العماني بهدف دون رد.

ويختتم فريق تشرين منافساته بالدور الأول بمواجهة النجمة اللبناني يوم الثلاثاء القادم بينما يلعب جبلة مباراته الاخيرة في هذا الدور مع الكويت الكويتي.

وتلعب الفرق ضمن كل مجموعة في الدور الأول من مرحلة واحدة يتأهل بنهايته صاحب المركز الأول بشكل مباشر إلى نصف النهائي إضافة إلى أفضل مركز ثان في المجموعات الثلاث ويقام الدور نصف النهائي والنهائي لمنطقة غرب آسيا من دور واحد بنظام خروج المغلوب على أن يتأهل بطل غرب آسيا إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي.