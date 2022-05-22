إخماد 19 حريقا في اللاذقية

أكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية الرائد مهند جعفر ، إخماد 19 حريقاً أمس السبت، وتسجيل إصابتين بشريتين إضافة لأضرار مادية.

وذكر جعفر أن أحد الحرائق كان بسبب اشتعال النيران في كبين سيارة نوع بيك آب سوزوكي أثناء قيادتها على طريق صنوبر جبلة، ليتعرض السائق وزوجته لحروق سطحية متفرقة بأنحاء الجسم، مبيناً أنه تم الإخماد وإسعافهما بسيارة الإطفاء لمشفى تشرين لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن حريق آخر نشب بصالون منزل في حي الدعتور، وتمت عمليات الإخماد والتبريد بالتعاون مع الأهالي دون تسجيل أضرار بشرية واقتصار الأضرار على الماديات.

وأشار قائد الفوج إلى تسجيل حرائق زراعية وأعشاب عدة منها في المدينة ومحيط المدينة وريف المحافظة، وبعضها تسبب بأضرار بمساحات من أشجار الزيتون والليمون بريفي القرداحة وجبلة.

الوطن