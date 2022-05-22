ماس كهربائي يأتي على ٢٤ دونماً من القمح بطرطوس

أدت أسلاك كهربائية متدلية من خط (متوسط) في حقول المزارعين لنشوب حريق في حقول قمح عائدة لثلاثة فلاحين في قرية الريحانية وزاهد بسهل طرطوس.

وبيّن مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس بأن فرق الإطفاء في مديرية الزراعة عملت على إخماد حريقين زراعيين نشبا في قرية الريحانية وزاهد، و بلغت مساحة الأراضي المحروقة ٢٤ دونماً من القمح، كما تم احتراق 1.5 دونم قمح في قرية دير الحجر.

وأشار يونس إلى أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي في المنطقة ساعد على انتشاره الطقس الجاف.

هذا و شارك في عملية الإخماد عمال الحراج ومديرية الإطفاء وصهاريج من مديرية الزراعة وإطفائية بلدية الصفصافة.

تشرين