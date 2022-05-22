تصريحات سابقة لبايدن عن السعودية تثير تفاعلاً واسعاً

أثارت تصريحات أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل سنوات حول انتقال مركز إنتاج الطاقة من المملكة العربية السعودية إلى قارة أمريكا الشمالية، حالة من التفاعل مع تناقل مستخدمي الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو تضمن هذه التصريحات.

خلال الفيديو، قال بايدن: "مركز الطاقة في العالم بحلول 2030 سيكون أمريكا الشمالية ولن يكون السعودية سيكون أمريكا الشمالية، نحن ننتج غاز ونفط أكثر من أي دولة في العالم وسنكون مكتفين ذاتياً من الطاقة بحلول 2031، وستكون أمريكا الشمالية مكتفية في منتصف عقد العشرينات (2025)".

ويعود المقطع المصور إلى يوم 6 شباط 2014 عندما كان بايدن نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، حيث كان يتحدث عن مستقبل إنتاج الطاقة، ضمن خطابه في محطة قطار فيلادلفيا.

وعاد المقطع إلى دائرة الضوء من جديد بعد أن نشره أحد الحسابات الناطقة بالإنكليزية على تويتر، فيما أعاد سعوديون مشاركة الفيديو وسط تعليقات متباينة.

وقال معلقون على الفيديو المتداول إن "واقع الأمر مختلف تمامًا (عن ما ذكره بايدن في 2014)، فهو يتوسل الشرق الأوسط وفنزويلا لزيادة إنتاجهما النفطي".

وفي وقت سابق، قالت مصادر إعلامية، إنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشهر المقبل.