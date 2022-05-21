البدء بجني محصول الشعير في ريف الحسكة

بدأ فلاحو محافظة الحسكة حصاد المساحات المزروعة بمحصول الشعير المروي لاسيما في المناطق الجنوبية والشرقية من المحافظة.

وبحسب رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال فإن إنتاج المحافظة من محصول الشعير للموسم الحالي يقتصر على المساحات المروية القليلة نسبياً مع مقارنة بالمساحات البعلية التي خرجت جميعها عن دائرة الإنتاج نتيجة الجفاف وانحباس المطر خلال فترة نمو النبات خلال شهر نيسان وتحويل معظم الأراضي البعلية إلى مراع للثروة الحيوانية.

مديرية الزراعة توقعت إنتاج المحافظة من الشعير للموسم الحالي بكمية 26800 طن من مساحة مزروعة مروية تقدر بنحو 13 ألف هكتار فيما خرجت مساحة 231 ألف هكتار بعل عن الإنتاج في ظل توقعات باستمرار عمليات حصاد الشعير حتى منتصف الشهر القادم لتبدأ بعدها عمليات حصاد محصول القمح.

ومن المتوقع ارتفاع أسعار مبيع محصول الشعير في الأسواق المحلية في المحافظة نتيجة قلة الكميات المنتجة من المادة والحاجة المتزايدة لها من قبل المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.