اليوم العالمي للشاي

يُعد يوم الشاي العالمي فرصةً للاحتفال بالتراث الثقافي والفوائد الصحية والأهمية الاقتصادية للشاي، مع العمل على جعل إنتاجه مستداماً "من الحقل إلى الفنجان" بهدف ضمان استمرار فوائده للناس والثقافات والبيئة لأجيال.

وإقراراً بالتاريخ الطويل والأهمية الثقافية والاقتصادية العميقة للشاي في جميع أنحاء العالم، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 أيار يوماً عالمياً للشاي، ودعت منظمة الأغذية والزراعة لقيادة الاحتفال.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، تعود أصول الشاي إلى أكثر من 5000 عام، لكن مساهماته في الصحة والثقافة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لا تزال ذات صلة حتى اليوم.

ويُزرع الشاي حالياً في مناطق محلية للغاية، ويدعم أكثر من 13 مليون شخص، بمن في ذلك المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة وأسرهم، الذين يعتمدون على قطاع الشاي في معيشتهم.

وكالات