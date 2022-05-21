روسيا تفرض عقوبات على مسؤولين كنديين وفق مبدأ المعاملة بالمثل

21-05-2022

روسيا تفرض عقوبات على مسؤولين كنديين وفق مبدأ المعاملة بالمثل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية حظر دخول فئة معينة من الكنديين إلى الأراضي الروسية شملت ما يزيد على 24 شخصا ًمن المسؤولين وأقاربهم وكبار مديري المجمع الصناعي العسكري وصناعة بناء السفن وقيادة القوات المسلحة.

وجاء في بيان الوزارة اليوم نقلته وكالة نوفوستي “إن قائمة العقوبات تشمل زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وقائد القوات الجوية الكندية اللفتنانت جنرال إريك جان كيني وقائد البحرية الكندية الأدميرال أنجوس إيان توبشي وقائد الجيش الكندي اللفتنانت جنرال جوسلين بول وغيرهم”.

وأضاف البيان “إنه في المستقبل القريب ستتبع إجراءات مضادة جديدة رداً على الأعمال العدائية لنظام جاستن ترودو الحاكم في كندا الذي تبنى كراهية متشددة ضد روسيا وسيتم الإعلان عنها”.

وأشار البيان إلى أن العقوبات الروسية تأتي رداً على العقوبات المناهضة لروسيا التي أعلنتها السلطات الكندية والتي لم تطل فقط ممثلي الدوائر القيادية والعسكرية والتجارية ولكن أيضاً أقارب أولئك الذين وضعوا في القائمة السوداء.

 
 

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