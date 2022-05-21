فرق الإطفاء باللاذقية تخمد أكثر من 8 حرائق زراعية وأعشاب بريف المحافظة

أخمدت فرق فوج إطفاء اللاذقية اليوم ثمانية حرائق بمساحات مختلفة من القصب والأعشاب كان أكبرها حريق في الأراضي الزراعية والحراجية بقرية بقني بريف القرداحة الذي دخل مرحلة التبريد.

قائد فوج إطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر أشار إلى أن الحريق في قرية بقني اشتركت فيه منظومة الإطفاء كاملة من دائرة الحراج والدفاع المدني إضافة إلى عناصر فوج الإطفاء مبيناً أنه تمت السيطرة على الحريق ودخل مرحلة التبريد مقدراً المساحة المتضررة بنحو 50 دونماً.

ولفت الرائد جعفر إلى أن بقية الحرائق تعامل معها عناصر الفوج وتم إخمادها جميعها واقتصرت الأضرار فيها على مساحات محدودة من القصب والأعشاب.

وفي السياق نفسه اندلع حريق في الأراضي الزراعية بقرية عين العروس بريف القرداحة عملت على إخماده فرق الاطفاء بدائرة الحراج التابعة لمديرية الزراعة وفق رئيس مجلس البلدية محمد الخير الذي قدر الأضرار بنحو 6 دونمات.

ووفق مدير الدفاع المدني العميد جلال داؤود تم إخماد حريق في دعتور البهلولية من خلال التعاون بين كوادر دائرة الحراج وعناصر مديرية الدفاع المدني أتى على نحو دونم ونصف الدونم من الأراضي الزراعية.

