تحذير من سرعة الرياح في معظم المناطق السورية

أفاد المتنبئ الجوي مجد قباني، اليوم السبت، بأن درجات الحرارة تكون أعلى معدلاتها بـ 2 إلى 5 درجات مئوية، في معظم المناطق السورية.

وأوضح أن الطقس يكون بين الصحو والغائم جزئياً، ويكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، والرياح شمالية، شمالية شرقية معتدلة، مع سرعة هبات تتجاوز 50 كيلومتر في الساعة.

وحول طقس غداً الأحد، ذكر قباني، أن الطقس يكون بين الصحو والغائم جزئياً، يتحول مع ساعات بعد الظهر إلى غائم في المناطق الغربية والساحلية، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر، مبيناً أن الحرارة تصبح حول معدلاتها.

وتوقع قباني، أن يكون هناك نشاط واضح على سرعة الرياح، وتحديداً يوم الإثنين، في معظم المناطق السورية، ومن الممكن أن تتجاوز سرعة الهبات 80 كيلومتر بالساعة، مع فرصة لهطول أمطار في أماكن متفرقة.

وبالنسبة للمناطق الشرقية والبادية، نفى قباني أن يكون هناك عاصفة غبارية كما يُشاع على صفحات التواصل الاجتماعي، وإنما هناك نشاط على سرعة الرياح التي تكون غربية وليست قادمة من العراق، وبالتالي هذه الرياح تعمل على إثارة الغبار ولكن لا تسمى عاصفة كالتي حصلت قبل أيام.

وكان المتنبئ الجوي مجد قباني، قد ختم كلامه مبيناً أن الأجواء تعود للاستقرار يوم الثلاثاء، مع توقعات بارتفاع تدريجي يطرأ على درجات الحرارة.

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