الذهب يواصل ارتفاعه متجاوزاً 200 ألف

ووفقاً لنشرة أسعار “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق” التي نشرتها عبر صفحتها في موقع “فيسبوك” اليوم السبت 21 أيار، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 203000 ألف للمبيع 202500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 174000 للمبيع، 173500 ألف ل.س للشراء.

وأوضحت جمعية الصاغة أن سعر الأونصة ارتفع عالمياً بشكل كبير، حيث بلغ 1848 دولار أمريكي.

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً قد سجل يوم الخميس، 200 ألف للمبيع، و199500 للشراء.

ونشرت جمعية الصاغة قبل أيام قليلة، تعميماً جاء فيه: “إلى الأخوة الحرفيين، عند استلامكم جنازير عليها تعليقة من الورشات أو بائعي الجملة، يرجى التأكد من وجود الختم العائد للجمعية على التعليقة”.

وتحذّر جمعية الصاغة مراراً، من بيع الذهـب بسعر مغاير للسعر الصادر عنها، مشددةً على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، محملةً الصاغة كامل المسؤولية القانونية، حيث ستُتَّخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.