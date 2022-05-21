روسيا تقدر عدد المختبرات البيولوجية الأمريكية بأكثر من 400

أوضح نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف أن عدد المختبرات البيولوجية الأمريكية المغلقة يتجاوز 400 منشأة حول العالم.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن فينيديكتوف قوله: “إن المختبرات البيولوجية الأمريكية المغلقة العسكرية والمدنية والتي تم إنشاؤها حول العالم تصل وفقاً لتقديراتنا إلى أكثر من 400 مختبر”، مضيفاً “التهديدات الوبائية الجديدة تظهر حيث توجد مخـتبرات بيـولوجية أمريكية مغلقة”.

وأشار إلى أن “أوكرانيا ليس لديها أنشطة البحث والتطوير الخاصة بها ويتم تنفيذ جميع الأنشطة العلمية والبحثية تقريباً لمصلحة أسيادها الغربيين ووفقاً للبرامج التي وافقت عليها واشنطن”، مبيناً أنه وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لا يحق لأي دولة صنع وتخزين أسلحة بيولوجية.

وكانت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي إيرينا ياروفايا أكدت أول أمس أن إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية مخـتبرات بيولوجيـة على طول محيط روسيا هو بمثابة وضع منشآت لحلف شمال الأطلسي الناتو على حدود روسيا.