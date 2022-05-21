الدفاع الروسية تقصف مواقع أوكرانية بصواريخ عالية الدقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طيرانها قصف بصواريخ دقيقة عددا من المراكز القيادية وتجمعات القوات والمستودعات التابعة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية بمنطقة دونباس.

وصرح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، خلال موجز عقده صباح أمس الجمعة، بأن القوات الجوفضائية الروسية استهدفت خلال الساعات الـ24 الماضية بصواريخ عالية الدقة أربعة مراكز قيادة و45 تجمعا للعسكريين والآليات القتالية وسبعة مستودعات للذخيرة والوقود في مدن باخموت وسوليدار وقسطنطينوفكا وبلدة بوكروفسكويه وقرية بيريستوفويه ومنطقة ماسلياكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما أكد كوناشينكوف تدمير القوات الروسية منصة إطلاق خاصة بمنظومة "أوسا" ("9 كيه 33 أو أس إيه") قرب مدينة سيفيرسك في جمهورية دونيتسك ورادار إضاءة وتوجيه خاص بمنظومة "إس-300" للدفاع الجوي قرب مدينة بارفينكوفو في مقاطعة خاركوف.

وذكر المتحدث أن سلاح الجو الروسي قصف خلال اليوم الأخير ثلاثة مراكز قيادة و47 تجمعا للعسكريين والآليات الحربية الأوكرانية، مقدرا خسائر قوات كييف بـ"أكثر من 280 قوميا وإعطاب 59 آلية قتالية".

وتابع أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت 12 مركز قيادة و213 تجمعا للعسكريين والقوات و24 وحدة للمدفعية ومدفعية الهاون وثلاثة مستودعات للذخيرة قرب مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف.

وأكد كوناشينكوف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة واعترضت 17 مقذوفة من طراز "سميرتش" في أجواء مقاطعتي خيرسون وخاركوف.

ودمرت القوات الروسية إجمالا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لبيانات وزارة الدفاع، 172 طائرة و125 مروحية و952 طائرة مسيرة و314 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و3168 دبابة ومدرعة و396 راجمة صواريخ و1571 مدفعا ومدفع هاون و3039 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT