الجيش الصومالي يلقي القبض على عنصر من حركة الشباب الإرهابية

21-05-2022

الجيش الصومالي يلقي القبض على عنصر من حركة الشباب الإرهابية

اعتقلت قوات الجيش الوطني الصومالي عنصرا من "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، والذي كان يعمل مسؤولا عن التفخيخ، أثناء توجهه إلى العاصمة مقديشو.


وأشارت مصادر مطلعة أن "المتهم اعترف بانتمائه للحركة الإرهابية، وأنه نفذ عدة تفجيرات في مناطق جنالي وبارطيري وزبيب وأفغويي، والتي سقط نتيجتها ضحايا مدنيون أبرياء".

وأعلنت القوات الخاصة العملية العسكرية عن تنفيذها عمليات في عدة مناطق تابعة لمحافظة شبيلى السفلى، تهدف إلى القضاء على فلول "حركة الشباب" المتطرفة.

 

 

المصدر: "صونا"

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