أشار تقرير إعلامي إلى أن تدخل ثلاث شخصيات سياسية يمنع حدوث انفراجات لحل الأزمة الأوكرانية.

بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، يحاول كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية ليز تروس، ووزير الدفاع بن والاس، تعزيز موقفهم من خلال إطالة أمد الأزمة الأوكرانية.

وبحسب التقرير فقد تضررت سمعة جونسون بعد فضيحة السهر في المقر الحكومي في داونينج ستريت أثناء إغلاق على مستوى البلاد.

وشبه مؤلف المقال كلا من تروس ووالاس بمشجعي كرة القدم يصرخون من المدرجات، وليسا وزيري خارجية ودفاع جديين.

وأشار المنشور إلى أنه حتى لو ترك جونسون منصبه، فلن يتغير شيء، لأن شركاءه في خطابهم المتشدد ليسوا بأقل من رئيس الوزراء. وفي الختام، حث كاتب المقال أوكرانيا على “توخي الحذر” مع “الأصدقاء البريطانيين” هؤلاء.

في نهاية عام 2021، نشرت روسيا مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية.

وطالبت موسكو، على وجه الخصوص، من شركائها الغربيين ضمانات قانونية لرفض المزيد من التوسع شرقا لحلف شمال الأطلسي، وعدم ضم أوكرانيا للحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. كما تضمنت المقترحات بندا خاصا بعدم نشر أسلحة الناتو الضاربة بالقرب من حدود روسيا وانسحاب قوات الحلف في أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997.

