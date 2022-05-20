20-05-2022
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض
سجل مشعر عرفات في مدينة مكة المكرمة، الاثنين، أعلى درجة حرارة مسجلة على وجه الأرض.
وبلغت أعلـى درجـة حـرارة مسجلة في العالم ليوم الإثنين 16 أيار/ مايو في مكة المكرمة 48.6 درجـة مئوية.
وارتفعت درجـة الحـرارة في المشاعر المقدسة الأسبوع الجاري بسبب هبوب رياح شرقية حارة على المنطقة، وفقاً لموقع طقس العرب.
كما وصلت درجـة الحرارة في مدينتي الجهراء والوفرة الكويتيتين إلى 46.1 و45.8 درجة على التوالي، فيما سلجت الكويت العاصمة 45.5 درجـة.
ومن بين المدن التي سجلت درجات حرارة قياسية، مدينة جاكوبابا وناواباشا الباكستانيتين اللتين سجلتا 47.4 درجـة.
إضافة تعليق جديد