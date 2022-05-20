سعر كيلو البامياء يصل إلى 13 ألف ليرة في الأسواق

بعد أن وصل سعر الكيلو الواحد من البامياء خلال الأيام الماضية إلى 75 ألف ليرة، بدأ سعرها بالانخفاض ووصل إلى 24 ألف ليرة، ومن ثم استقر على 13 ألف ليرة .

فيما طرأ انخفاض طفيف على أسعار الخضار في أسواق ديرالزور مع بدء طرح الخضار الموسمية، وتراوح سعر كيلو الخيار بين 500 – 1000 ليرة، فيما تراوح سعر كيلو البندورة بين 2300 – 3000 ليرة، والكوسا بين 1000 – 2000 ليرة، والبازلاء الخضراء 2000 ليرة، وبازلاء الحب 7500 ليرة، والفول الأخضر 1000 ليرة، والفول الحب 1500 – 2000 ليرة، والباذنجان 800 – 1000 ليرة، والبصل اليابس 500 - 750 ليرة، وتراوح سعر كيلو الثوم الأخضر بين 500 – 1000 ليرة، والزهرة 1500 ليرة، والملفوف 1500 ليرة، والبطاطا 2500 ليرة، والليمون 1500 ليرة، والفليفلة الخضراء 1000 ليرة وورق العنب 4000 ليرة .

أما أسعار الفواكه فوصل سعر كيلو البرتقال إلى 1500 ليرة، وتراوح سعر كيلو التفاح بين 1500 – 2000 ليرة وسعر البطيخ الأحمر 2500 ليرة للكيلو والبطيخ الأصفر 3500 – 4000 ليرة، والفريز 3500 – 4000 ليرة .

وتراوح سعر كيلو لحم الضان والعجل بين 16 – 18 ألف ليرة، وسعر كيلو الفروج الحي 9500 ليرة، والشيش 16 ألف ليرة وفخاذ الدجاج 7000 ليرة، فيما وصل سعر طبق البيض غلى 11 ألف ليرة سورية .

المشهد