بادرة هي الأولى هذا العام لوقف نزيف عائلي في درعا

في بادرة هي الأولى من نوعها هذا العام، شهدت محافظة درعا ما يسمى "الصلح الأبيض" بين عائلتين استنزف الثأر دماء شبابها خلال الفترة الماضية.

وفي التفاصيل، يقول مصدر محلي ، إن مبادرة صلح عُقدت بين عائلتين من آل الراضي في بلدة نصيب بريف درعا الشرقي، وذلك بعد خلاف نشب قبل أشهر مخلفاً خمسة قتلى من شباب العائلتين و3 مصابين.

الصلح الذي تم بحضور وجهاء من المحافظة وزعماء عشائر، لوقف نزيف الدم بين العائلتين تحت مسمى "الصلح الأبيض" بعد مقتل خمسة شباب هم "ياسر، عطا الله، رياض، بلال، إبراهيم"، والطفل هيثم، وجميعهم من آل الراضي.

ويعرف الصلح الأبيض بأنه "عفو عن جميع الحقوق بين أصحاب الخلاف أو الثأر"، حسب عادات وتقاليد محافظة درعا، وتم الصلح بين آل الراضي وفقاً للشهود باستثناء ذوي أحد القتلى الذي دفع فدية قدرها 100 مليون ليرة، وفقاً للمصدر.

وكالة أنباء آسيا