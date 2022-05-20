20-05-2022
الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات
توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر ومثيرة للغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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