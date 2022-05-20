رقابة دمشق تغرم مخالفين بأكثر من 43 مليون ليرة
ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق/4000/ ليتر مازوت بمخبز سياحي في المهاجرين من مخصصات الفرن يعمل صاحبه على الاتجار بالمادة المدعومة من قبل الدولة وتم تغريم المخالف بمبلغ /30/ مليون ليرة.
_ تنظيم ضبطين اثنين بحق معتمدين خبز بحي الورود بمخالفة التعليمات الادارية والتلاعب بالتخريجات عبر البطاقة الالكترونية وببيع كمية بلغت /3752/ ربطة خبز تمويني خارج البطاقة الالكترونية وتم تغريم المخالف بمبلغ أكثر من /13/ مليون ليرة.
_ ضبط مخالفة فرم اللحم الأحمر بشكل مسبق بشارع خالد بن الوليد بكمية /4/ كيلوغرام تم اتلافها فورا واتخاذ الاجراءات القانونية.
_ إغلاق إداري لفرن خبز مشروح بالشاغور لاستخدام الخميرة المدعومة من قبل الدولة.
_ تنظيم ضبوط تقاضي سعر زائد لمواد غذائية بالمهاجرين وكفرسوسة والتجارة.
_ إغلاق محطة المهدي لمدة /٩٠/ يوما بناء على قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نتيجة القيام بالإتجار بمادة المازوت المدعومة من قبل الدولة والتصرف بكمية /٢٠٠٠/ ليتر بطريقة غير مشروعة
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