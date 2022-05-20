شاب يقـتل صديقه بالخطأ أثناء عبثه ببنـدقية صيد

وردت معلومات لشرطة ناحية سلحب بريف حماة حول وجود جـ.ريمة قـتل في إحدى المزارع الواقعة بالقرب من بلدة العشارنة، على الفور توجهت الدوريات من منطقة الغاب وناحية سلحب مع دورية من الأدلة الجنائية إلى الموقع المذكور، حيث شوهدت جـثة لشاب في العقد الثاني من العمر ممددة ضمن غرفة وتبين أن المغدور ابن شقيق صاحب المزرعة ويدعى (حسين . ا).

عليه حضرت هيئة الكشف الطبي وتبين أن سبب الـوفاة هو النـزف الصـ.اعق من الرقبة ناتج عن طـ.لق نـ.اري من بنـ.دقية صيد، وبتحري الموقع عثر على البنـ.دقية وبضمنها ظرف فارغ وأربعة طلـ.قات حية من نفس العيار تم التحرز عليها أصولاً.

وبالتحقيق الشفهي مع عم المغدور أفاد بأن المغدور كان مع أحد رفاقه في المزرعة يوم الحادثة ويدعى (يحيى . خ) وبالبحث والتحري تم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف أنه أثناء جلوسه مع المغدور قام بالعبث في بنـ.دقية الصيد المذكورة وكان بضمنها طلـ.قة حية وتفاجأ بخروج الطلـ.قة من دون الضغط على الزناد وأصاب المغدور في خده الأيمن.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وسيتم إحالته إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيق.



وزارة الداخلية السورية