عصابة تقدم على السرقة وتطلق النار على دورية شرطة في حلب

قالت وزارة الداخلية إنه تم توقيف أحد الأشخاص الذين قاموا بإطلاق النار على دورية قسم باب النصر بحلب بعد محاولتهم سرقة جهاز خليوي لامرأة بالقرب من دوار السبع بحرات.

وذكرت عن تفاصيل الحادثة أنه بالساعة العاشرة صباحاً من تاريخ 19/5/2022 وأثناء تجوال إحدى دوريات قسم شرطة باب النصر في حلب بالقرب من دوار السبع بحرات لمراقبة المشبوهين وأرباب السوابق شاهدت ثلاثة أشخاص على متن دراجة نارية وبحوزتهم بارودة حربية يقومون بسرقة جهاز خليوي من امرأة في الشارع وتمكنت الدورية من إلقاء القبض على أحدهم ثم حصل تبادل إطلاق نار بعد قيام الشخصين الآخرين اللذين كانا برفقة المقبوض عليه بإطلاق النار على الدورية بهدف تخليص شريكهم ولاذ الأشخاص الثلاثة بالفرار.

وأضافت: بالساعة 12,30 وبنفس اليوم أُخبر قسم شرطة الجميلية من عمليات قيادة الشرطة بدخول شخص يدعى (محمد . أ) إلى مشفى الرجاء وادعائه بتعرضه لطلق ناري أثناء تواجده في حي المشارقة ولا يعرف مصدره.

من خلال التدقيق تبين أن الشخص المصاب هو (حسن . ع) وهو أحد الأشخاص الذين قاموا بممانعة دورية قسم شرطة باب النصر وإطلاق النار عليها بعد محاولتهم سرقة الهاتف الخليوي، تم توقيفه واعترف بما نسب إليه وقيامه بتغيير اسمه لإبعاد الشبهات عنه.

وأكدت أن الأبحاث لاتزال جارية عن الشخصين الآخرين.

وزارة الداخلية