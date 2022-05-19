منح إجازة استثمار لمشروع صناعي في حماة

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة وإنتاج القطر الصناعي والخميرة الطرية في منطقة توسع المنطقة الصناعية بمحافظة “حماة” بكلفة استثمارية تقديرية 1.750 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية 950 طناً من القطر الصناعي و75 طناً من الخميرة الطرية والتي من المتوقع أن يؤمن 19 فرصة عمل.

مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أشار إلى أهمية المشروع باعتباره من صناعات إحلال بدائل المستوردات ويدخل في طيف واسع من الصناعات الغذائية كالحلوى والشكولاتة والمعجنات والمثلجات بالحليب إضافة إلى أنه يسد العجز في تأمين احتياجات الأفران من مادة الخميرة الطرية والحد من الاستيراد كما يسهم بعملية استبدال السكر بالمحليات الصناعية في المنتجات التي يستخدم فيها السكر بشكل تقليدي.

يذكر أن عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 الذي صدر في أيار العام الماضي وصل حتى الآن إلى 27 مشروعاً في عدد من المحافظات حيث منحت الهيئة في وقت سابق إجازة استثمار لمشروع صناعة وإنتاج قوارير وعبوات زجاجية في السويداء.