العثور على جثة في نهر العاصي

19-05-2022

العثور على جثة في نهر العاصي

كشفت وزارة الداخلية السورية عن حادثة مروعة جرت في نهر العاصي في حماة.

الداخلية وعبر صفحها الرسمية على “فيسبوك” قالت إن «أحد المواطنين اتصل بقسم شرطة الشريعة في حماة وأخبرهم بوجود جثة لرجل غـ.ريق في نهر العاصي بالقرب من مبنى مجلس مدينة حماة، وعلى الفور توجهت دورية من القسم المذكور والأدلة الجنائية إلى المكان برفقة عناصر الدفاع المدني ووحدة من فوج الإطفاء، وشوهدت جثة الرجل تطفو على سطح الماء وتم انتشالها وبالكشف عليها تبين أنه لا يوجد أي أثر تعذيب أو عـ .نف على الجسم».

وأضافت «من خلال البحث وتقصي المعلومات تمكن قسم شرطة الشريعة من التوصل لمعرفة ذوي الغريق وتبين أنه يدعى (عبدالله . أ) وعمره ٤٢ سنة، وأفادت زوجته المدعوة (بنان) وشقيقته (ريم) وولده (مصطفى) بأن الغـ.ريق متغيب عن منزله منذ يومين وهو يعاني من مرض نفسي، وذلك منذ أكثر من سبعة عشر عاماً وقد حاول الانتـ.حار عدة مرات ويخضع للعلاج لدى أطباء مختصين، وأبرزوا التقارير الطبية التي تثبت صحة أقوالهم».

وختمت «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسلمت الجـ.ثة إلى ذويها أصولاً».

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