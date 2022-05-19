صدمته سيارة مجهولة في جرمانا ولاذت بالفرار

19-05-2022

صدمته سيارة مجهولة في جرمانا ولاذت بالفرار

كشفت وزارة الداخلية عن حادثة وقعت على طريق مطار دمشق الدولي عند مفرق الباسل في مدينة جرمانا بريف دمشق.

الداخلية وعبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قالت إن «شرطة ناحية جرمانا في ريف دمشق أخبرت بوجود جثة رجل مسن على طريق مطار دمشق الدولي عند مفرق الباسل فتوجهت دورية من شرطة الناحية إلى المكان ، حيث شاهدت مواطن مفارق الحياة نتيجة تعرضه للصدم من قبل سيارة مجهولة لاذ سائقها مع السيارة بالفرار عقب الحادث».

وأضافت «تبين أن المتوفي يدعى (غازي . خ) مواليد 1944م، ومن خلال البحث عن السيارة الصادمة وجمع المعلومات تمكنت شرطة ناحية جرمانا من معرفة مكان وجود السيارة وإلقاء القبض على سائقها حيث تبين أنه يدعى (طلال. ح)، وكان يحاول إصلاح السيارة لإبعاد الشبهات عنه لكن تم إلقاء القبض عليه قبل قيامه بذلك».

وأردفت «تم حجز السيارة وإحضار سائقها إلى مركز الناحية، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على صدم المواطن المذكور وقيامه بالهروب من مكان الحادث».

وختمت «تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص».

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