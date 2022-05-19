أبو الهول يثير الجدل في مصر بعد إغلاق عينيه

خلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت صورة لتمثال أبو الهول المتواجد بمنطقة الاهرامات المصرية في محافظة الجيزة، الصورة التي ظهر فيها التمثال وهو مغمض العينين في ظاهرة اعتبرها الكثير من المصريين معجزة خاصة وأن التمثال مصنوع من الحجارة لذا فمن الصعب أن يغمض عينيه أو يتحرك.



وتداول الملايين من المصريين الصورة التي ظهر فيها تمثال أبو الهول وهو مغمض العينين معلقين عليها بأن تلك الظاهرة جائت لأسباب معينة أو حتى رسالة من الفراعنة، وغيرها من التعليقات التي ظهرت على الصورة المتداولة.



من جانبه قال الخبير الأثري حسام زيدان، إن الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر بها تمثال أبو الهول وهو مغمض العينين غير حقيقية، ولا أساس لها من الصحة والتعليقات التي يتداولها الكثيرون على الصورة أيضا غير صحيحة.



وتابع الخبير الأثري في حديثه، أن حقيقة الأمر هو أن أحد الشباب استغل الظل الذي وقع على وجه تمثال أبو الهول والتقط الصورة، لذا فبسبب تلك الخدعة ظهرت الصورة المتداولة وابتي يظهر فيها التمثال عينيه مغمضة لكنه كان الظل،مؤكدا على أن البعض يستغل التريند فقط في مثل تلك الأمور.



وأوضح حسام زيدان، في تصريحاته أن البعض اعتقد تلك الصورة ستكون بمثابة دعاية لمصر لكن هذا خاطئ بل العكس هو ما سيحدث وأن الصورة ستصل بشكل سلبي فعندما يأتي السائح ويجد أن ماتم نشره عن عين أبو الهول غير صحيح فلن يأتي مرة ثانية بل وسيصف المسؤولين المصريين بالكذب والخداع، مؤكدا أنه ضد الدعاية بالنصب.



وأشار الخبير الأثري المصري، أن تمثال أبو الهول يتم ترميمه كل ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أنه لو لم يتم ترميمه فمن الممكن ان يختفي خاصة وأنه منذ قدماء المصريين لأنه يتعرض لعوامل تعرية شديدة، كما أن نوع الصخرة التي بني بها التمثال من الحجر الرديئ وتم اكتشافه بالصدفة اثناء بناء الأهرامات.



وأوضح حسام زيدان، الخبير الأثري المصري، أن هناك علاقة وطيدة بين تمثال أبو الهول والسوريين منذ ملايين السنين، فقديما جاء أهل سوريا وسكنوا بجوار تمثال ابو الهول وكان معهم الإله الذي يعبدونه حوران، واطلقوا على المكان اسم بير حورانه، وبقي حتى اليوم وتم بناء قرية مكانه باسم الحرانية.



وبعد انتشار الصورة، وتداولها من قبل الملايين خرجت وزارة الآثار المصرية في بيان خاص بها نشرته المواقع المصرية، لتكشف حقيقة ماتم تداوله.



وأشارت الوزارة في بيانها، أن الصور المتداولة غير حقيقية وأن التمثال يتم ترميمه خاليا ولا يوجد أي اختلاف بشكله الحقيقي، كما أن بعض الصوّر التي ظهر فيها تمثال أبو الهول وقد أغمض عينيه ليست حقيقية، ومن المرجح أن تكون يغمض عينيه، وأن الصور قد جرى التقاطها من زاوية تصوير مختلفة، في الصباح الباكر، فأعطت هذا المظهر الّذي ظهر في الصور والفيديوهات، نافية أن يكون أبو الهول قد نام فعلًا أو أغمض عينيه.

وكالة انباء آسيا