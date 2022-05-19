لماذا يعارض أردوغان انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو؟

في أوقات الأزمات، يتوقع حلف شمال الأطلسي (الناتو) الوحدة والتضامن من الشركاء. هذا هو الحال هذه المرة أيضا. ويشارك في ذلك جميع أعضاء الحلف باستثناء واحد: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

بينما يريد الغرب الوقوف موحدًا ضد بوتين، يعترض الرئيس التركي حاليًا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، حتى أنه هدد التحالف العسكري باستخدام حق النقض.



قال أردوغان يوم الجمعة الماضي: "نحن لا نرى ذلك إيجابيا". وأعتبر فنلندا والسويد "مقراً للإرهابيين". كانت هذه رسائل محسوبة أرسلت من قبله ومن قبل أتباعه إلى الغرب بعد صلاة الجمعة في المساجد.

ثم أرسل وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو إلى برلين لحضور اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو، فيما واصلت الصحف اليومية التركية تأجيج الرأي العام: "فنلندا والسويد في حالة ذعر"، "فيتو الرئيس أردوغان في الصحافة العالمية"، " الخوف في الناتو "، كانت تلك العنوانين الرئيسية في الصحف الموالية للحكومة.

منذ ذلك الحين، كانوا يدعمون مزاعم أردوغان بمقالات تشرح سبب معارضة أنقرة فعليًا لانضمام الدول الإسكندنافية إلى الناتو. وأن فنلندا والسويد تعتبران بؤرتين للإرهابيين، وتحافظان على اتصالات مع حزب العمال الكردستاني المحظور، ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وأنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. ويتهم أردوغان غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

إضافة إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام تركية أن تركيا قدمت طلبات لتسليم "33 إرهابيًا من حزب العمال الكردستاني وحركة غولن" إلى فنلندا والسويد في السنوات الأخيرة، ولكن دون جدوى حتى الآن.

مستشار أردوغان ينشر الأمل

ثم جاء التصريح المتفائل من مستشار أردوغان إبراهيم كالين يوم السبت، والذي مفاده أن تركيا لم تغلق أبواب العضوية أمام الدول الاسكندنافية، لكن الأمر يتعلق بأمن تركيا القومي، وهناك حاجة للعمل. نتيجة لذلك، أعرب وزير الخارجية الأمريكي بلينكين والأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ أيضًا عن أملهما.

تلاشى ذلك الأمل يوم الأحد مع المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، الذي قال بعد ذلك جملة حاسمة كشفت ما يدور بالفعل حول الموضوع: "هاتان الدولتان (فنلندا والسويد) وأعضاء آخرون في الناتو يحافظون على اتصالات مع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب ويدعمون فرض قيود على تصدير الأسلحة إلى تركيا، وعليهم التوقف عن فعل ذلك ". وكرر جاويش أوغلو أن فنلندا والسويد لا تصدران أسلحة إلى تركيا. خلاف ذلك، فإن بلاده في الواقع ليست ضد توسع الناتو.

ماذا تريد حكومة حزب العدالة والتنمية حقا؟

لذلك يتعلق الأمر بإجبار أعضاء الناتو وفنلندا والسويد، على تقديم تنازلات. بهذه الطريقة، يريد أردوغان كسب الأصوات داخلياً. وذلك لأن تركيا تمر بأزمة اقتصادية خطيرة للغاية. وبلغ معدل التضخم السنوي 69.97 بالمئة في أبريل الماضي. وقفز العجز التجاري في الآونة الأخيرة إلى 24.5 مليار دولار. وفيما يعاني السكان من دوامة التضخم، تنخفض معدلات تأييد أردوغان. وباستطاعته، بنبرة قومية، حشد أتباعه خلفه مرة أخرى. التهجم على الغرب وفنلندا والسويد يلقى أذانا صاغية من قبل ناخبيه القوميين-الإسلاميين.

لأنه يحتاجهم، إذ أن العام المقبل ستكون فيه الانتخابات الحاسمة. ففي عام 2023، لن تحتفل تركيا بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية فحسب، بل ستجري أيضًا انتخابات رئاسية وبرلمانية. أردوغان يريد الفوز بكليهما. ومع ذلك، فهو يفقد حاليًا شعبيته لدى الناخبين بسبب التضخم الشديد. ويحتاج للنجاح، يجب أن يحتفظ بنقاط في سجله.

لذلك، يرى أردوغان أن مشروع فنلندا والسويد هو الوقت المناسب. مع حرب أوكرانيا، استعادت الدولة الواقعة على البحر الأسود أهميتها. أصبحت الزيارات التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أو رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أو المستشار الألماني أولاف شولتس، والمكالمات الهاتفية لبروكسل وواشنطن الآن جزءا من الأعمال اليومية.

لكن أردوغان يريد رفع الثمن. إنه يرغب في تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة. بعد غزو الجيش التركي لشمال سوريا عام 2019، أعلنت فنلندا والسويد وألمانيا ودول أوروبية أخرى أنها لن تصدر أي أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في سوريا.

كما تسبب تورط أنقرة في ليبيا وناغورنو كاراباخ في استياء أوروبا. بعد التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط​​، كانت هناك مخاوف أيضًا بشأن التسلح في القطاع البحري.

كما تلقت أنقرة ضربة من واشنطن، بعد أن اشترت تركيا نظام S-400 الروسي المضاد للطائرات، ثم استبعدتها الولايات المتحدة من برنامج الطائرات المقاتلة F-35 . تأمل أنقرة الآن في الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة وأشارت إلى أنها ستكون راضية عن تسلم طائرات F-16.

ويكرر أردوغان مقولة سياسية باستمرار. وعلى مدار أيام، كان يذكّر الشعب التركي بإعادة انضمام اليونان إلى الناتو في عام 1980. وأن بلاده لن ترتكب نفس الأخطاء التي ارتكبتها في ذلك الوقت. في ذلك الوقت، تمت الموافقة على إعادة قبول اليونان في التحالف العسكري دون قيد أو شرط، وهو يعد بأن ذلك لن يتكرر مرة أخرى.

بعد غزو القوات التركية لقبرص في عام 1974، غادرت أثينا الناتو. وأرادت الدولة الانضمام مرة أخرى فقط بعد ست سنوات وكانت بحاجة إلى موافقة تركيا للقيام بذلك. في ذلك الوقت، استسلمت تركيا للضغوط، قائلة إن هذا كان أحد أكبر الأخطاء في التاريخ الحديث - هذا هو الرأي السائد في أنقرة.

ما هي شروط تركيا؟

لم يتم بعد تقديم شروط أنقرة لانضمام السويد وفنلندا رسميًا، لكن وفقًا لتصريحات الحكومة التركية، يمكن أن تكون توضيحات فنلندا والسويد بشأن محاربة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وجماعة غولن، ولكن أيضًا تنازلات بشأن قيود تصدير الأسلحة.

بالنسبة للخبيرة في الشؤون التركية في معهد العلوم والسياسة الألماني الدكتورة داريا إيساتشينكو، لم تتفاجأ بموقف تركيا. ظلت الخبيرة تراقب أنقرة منذ سنوات وتلاحظ أن تركيا تدعم بشكل أساسي توسع الناتو وكانت نشطة للغاية ليس فقط في حالة أوكرانيا وجورجيا، ولكن أيضًا في قبول بلغاريا ورومانيا.

تقول إيساتشينكو إن تركيا لديها أيضًا قائمة طويلة من القضايا التي تتعامل معها عندما تسنح الفرصة. تذكر الخبيرة أن أنقرة استخدمت قضية الإرهاب من قبل. في عام 2020، أوقفت أنقرة خطة الناتو الدفاعية لبولندا ودول البلطيق، وأيضًا في ذلك الوقت بسبب الدعم المزعوم لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب. الآن ترى أنقرة مرة أخرى فرصة لإخراج بعض الأشياء من قائمة طلباتها، تضيف إيساتشينكو. وتشمل هذه شراء وتحديث طائرات F-16 المقاتلة من الولايات المتحدة الأمريكية ورفع العقوبات عن قطاع الدفاع التركي.

لكن تركيا كانت تطالب ألمانيا أيضًا منذ عدة سنوات بعدة أشياء. برلين لم تعد تسلم تركيا أسلحة. بل إن هناك حديث عن "حظر مقنع للأسلحة". محاولات وزيرة الدفاع الألمانية السابقة كأنغريت كرامب-كارينباور، أو وزير الخارجية السابق هايكو ماس، أو المستشار أولاف شولتس التوضيح أن ألمانيا تنتهج سياسة تصدير مقيدة للأسلحة لم تثير إعجاب أنقرة. تم طرح الموضوع مرة أخرى خلال زيارة المستشار لأنقرة في منتصف مارس الماضي.

من غير الواضح حاليًا إلى أي مدى تنوي تركيا المضي قدمًا في التهديدات ضد شركائها في هذا الصراع وما هي التنازلات التي سيكون أعضاء الناتو وفنلندا والسويد على استعداد لتقديمها. ويشير استعداد الجانب التركي للتفاوض وأمل أعضاء الحلف، إلى أن المفاوضات خلف الأبواب المغلقة قد بدأت بالفعل. من غير المؤكد حاليًا ما إذا كانوا ستفاضون في المفاوضات كما في سوق كبير "بازار تركي"، كما أشار وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إلى ذلك مؤخرا.

إلماس توبكو(ز.أ.ب)