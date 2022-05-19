إلقاء القبض على مجرمين محكومين بالسجن ٢٠ سنة

مع استمرار متابعة فرع الامن الجنائي للمطلوبين والمذاع البحث عنهم ومعلومات خاصة تفيد بإلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين خطرين من أهم المذاع البحث عنهم والخطرين والمطلوبين بجرائم السرقة و السلب وتعاطي المواد المخدرة وإطلاق النار على الدوريات ومنهم بحقه اكثر من سبعة عشر إذاعة بحث واثنين لديهم أحكام بالسجن عشرين سنة ، كما أن متابعة قائد الشرطة ورئيس الفرع واضحة ومباشرة من خلال المصادر التي افادتنا ايضا" بتمكن الأمن الجنائي في وقت سابق من القاء القبض على متورط ببيع أملاك الغير بالتزوير حيث كان قد قام ببيع مزارع وعقارات مستغلا غياب اصحابها وشخص آخر متورط بتزوير ملكية سيارة من خلال تعديل بياناتها وآخرين متورطين بحيازة دولار مزور وفرض اتاوات على الكازيات ..

مما سبق يوضح ان عملية تطهير حلب من المجرمين مستمرة وكلنا أمل بتخليص المحافظة من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع وهي إحدى نتائج الأزمة التي مرت بها البلاد.

تحية لقوات أمننا وأمننا الداخلي الذين يتابعون مسيرة الجيش العربي السوري في حفظ الأمن والأمان .