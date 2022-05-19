سوريا تترأس اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 108

ترأست سوريا اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 108 على مستوى مندوبي وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء في الكويت.

وذكر الأمين العام للمنظمة علي سبت بن سبت أن الاجتماع الذي ترأسه المهندس خالد العليج معاون وزير النفط والثروة المعدنية ممثل سوريا في المكتب التنفيذي للمنظمة، ناقش مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة ومن بينها التصديق على الحسابات الختامية للمنظمة لعام 2021.

وأضاف أن الاجتماع تناول التقرير المعد حول عمليات التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في قطر خلال الربع الأخير من عام 2023 وعلى الفعاليات والندوات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها أو التي ستنظمها خلال العام الحالي.

وأوضح أن المجلس اطلع أيضا على التقارير المعدة من قبل الأمانة العامة لمنظمة (أوابك) من ضمنها تقرير حول الأوضاع البترولية العالمية وتقرير حول حرق الغاز على الشعلة وتقرير عن "الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها الأولية على أسواق النفط العالمية" وتقرير حول "تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين" وغيرها.

وفي وقت سابق عقد الاجتماع الـ 162 للمكتب التنفيذي برئاسة المهندس العليج وتم خلاله استعراض التقدم الحاصل في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها ودور المنظمة في التدريب وتنسيق مواقف الدول الأعضاء وباقي الدول بشأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه وتطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره.

كما تطرق الاجتماع الى اختيار جائزة "أوابك" للبحث العلمي لعام 2022 من ضمن ثلاثة مجالات مقترحة تتعلق بالصناعات البترولية التحويلية والطاقات الجديدة والمتجددة وتقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية والاقتصاد الدائري للكربون."