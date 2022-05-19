لأول مرة في مصر.. حكم قضائي حول سرقة حساب فيسبوك!

أصدرت محكمة مصرية أول حكم في تاريخ البلاد في قضية سرقة حساب لداعية إسلامي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محكمة طنطا الاقتصادية قضت بسجن سارق الحساب سنتين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وغرامة 100 ألف جنيه.

ويعود الحساب الشخصي على فيسبوك لإمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القاهرة، وكان قد تقدم بشكوى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في عام 2019، لتضرره من اختراق حسابه على “فيسبوك”، المسمى “الداعية محمد الشيلاني”.

وبحسب المحكمة، لم يكتف الجاني بسرقة “الإيميل” الشخصي للمجني عليه، بل وضع البريد الإلكتروني للأخير على صفحة “فيسبوك” مسماة “حنان”، ما تسبب في «ضرر نفسي ومادي له».

وذكرت المحكمة أن الحكم استند إلى المادة 18 من القانون رقم 175 لسنة 2018 مكافحة جرائم الإنترنت المصري.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً لأحد الناس.

وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويوجد نحو 11 حالة من أبرز العقوبات التي ينص عليها هذا القانون المصري حول الجرائم الإلكترونية، والتي لا تقل عن الحبس لمدة أشهر، فيما تختلف قيمة الغرامة من جريمة لأخرى.