الكشف عن موعد انضمام مبابي لريال مدريد

قالت صحيفة “آس” الإسبانية إن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي بات “قريباً جداً” من مغادرة باريس سان جرمان والانتقال إلى ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية الشهيرة أن اللاعب، البالغ من العمر 23 عاماً، سيلعب آخر مباراة له بالقميص الباريسي ضد نادي ميتز يوم السبت المقبل، مرجحة أن يعلن بعدها قرار مغادرته الفريق.

أما بخصوص إعلان انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، فكشفت “آس” أن الأمر “سيستغرق بعض الوقت”، مضيفة أن النادي الملكي لا يرغب في إصدار أي إعلان قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي يوم السبت 28 أيار.

وكان مبابي اعترف، يوم الأحد، بأنه “يشعر مؤخراُ بضغط كبير” بشأن كشف قراره عن مستقبله، لكنه أشار إلى أنه “يجب احترام جميع الأطراف”.

وأوضح، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أن قراره “اتخذ تقريباُ، وسأعلنه قريبا”.

من جهتها، يتوقع أن تعلن إدارة الريال عن تعاقدها الجديد يوم 1 تموز، أي بعد يوم واحد من نهاية عقد مبابي مع باريس سان جرمان، وفق الصحيفة الإسبانية.

وتابعت: “ما يهم حقاُ هو الوعد الذي قطعه اللاعب الفرنسي، الذي أبدى التزامه الكلي بالانتقال إلى الريال، رغم الضغوط التي يتعرض لها”.

وفيما يتعلق بعقد مبابي في مدريد، فهناك حديث عن صفقة مدتها تتراوح بين 4 و6 مواسم، بقيمة مالية بين 40 و60 مليون يورو سنوياً.