انخفاض أسعار الخضار في أسواق حمص بالتزامن مع موسمها

19-05-2022

انخفاض أسعار الخضار في أسواق حمص بالتزامن مع موسمها

شهدت أسواق مدينة حمص أمس الأربعاء انخفاضاً ملموساً في أسعار الخضار والفواكه.
 
وأوضح رئيس لجنة سوق الهال في حمص محمد نزيه الحزام في تصريح خاص لجريدتنا أن أسـعار الخضار تشهد انخفاضاَ ملموساَ وذلك نتيجة توفرها بكميات كبيرة بموسمها.
 
وأشار إلى انخفاض سعر الباذنجان الأسود من 4000 ليرة إلى 1000 ليرة والثوم يتراوح سعر الكيلو بين 500-600 ليرة والفول انخفض سعره إلى 600 ليرة ومازال سعر البازلاء مرتفعاَ لأنها ببداية الموسم.

ولفت إلى أن البندورة الموجودة حالياَ بلاستيكية وليست بلدية ويلعب التصدير دوراَ أساسياَ في تأثر الكميات المتوفرة بالأسواق وسعرها مازال مرتفعاً، كما تسجل البطاطا أسـعاراً قريبة من سعر الكلفة تتراوح حول الألفي ليرة، علماً أن موسم البندورة البلدية والبطاطا الجديدة يبدأ مع بداية الشهر السادس تقريباَ وعندها ستسجل الأسـعار انخفاضاَ بهاتين المادتين خاصة أن البندورة البلدية غير قابلة التصدير.

وأكد الحزام أن الأسعار سابقة الذكر كلها أسـعار جملة من سوق الهال وليست الأسعار عند بائعي الخضار بالمفرق والذين يحملون عليها تكاليف النقل وغيرها.

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