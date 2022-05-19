كيف تتخلص من الرسائل و المكالمات المزعجة؟

يتلقى أحيانًا بعض المستخدمين المزيد من الرسائل النصية الغير مرغوب فيها على هواتفهم الذكية، ربما يتلقى أحدهم أيضًا مجموعة من المكالمات الاحتيالية الغير حقيقية، التي تستهدف بيانتهم وسرقة أموالهم، وشهد هذا الأمر زيادة كبيرة مؤخرًا، خاصة مع الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم إلى جانب أزمة كورونا التي أجبرت عدد كبير من الموظفين حول العالم من ترك أعمالهم.

بالتأكيد معظم المستخدمين الذين يعانون من الإزعاج بسبب هذا الكم من الرسائل والمكالمات المؤرقة يحتاجون لمعرفة طريقة سهلة يمكنها عبر حظر المكالمات المزعجة على هواتفهم التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد Android.

وتأتي معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد مرفق معها تطبيق Google Phone، لذا نقدم لكم في السطور التالية طريقة حظر الأرقام في تطبيق الهاتف، والتى تُمكنك من منع تلقي المكالمات الغير مرغوب بها عبر تطبيق الهاتف من جوجل.

- افتح تطبيق الهاتف الموجود على هاتفك الأندرويد.

- افتح علامة التبويب الأخيرة في التطبيق.

- ثم اضغط على المكالمة التي تريد الإبلاغ عنها كـ بريد عشوائي.

- بعدها حدد حظر أو الإبلاغ عن البريد العشوائي لحظر مكالمة البريد العشوائي.

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