قوات أمريكية تدخل مناطق نفوذ تركيا شمالي حلب

دخل رتل من المدرّعات الأمريكية باتجاه مدينة اعزاز الخاضعة لنفوذ ميليشيا “الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا تحت غطاء من الطيران المروحي الأمريكي الذي رافق الرتل إلى داخل المنطقة.



وقال المكتب الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، المدعومة من واشنطن، إن رتلًا أمريكيًا مؤلفًا من عدة مدرعات دخل صباح اليوم، الأربعاء 18 من أيار، مدينة اعزاز شمالي حلب، رافقته طائرات مروحية وأخرى استطلاع إلى داخل المنطقة.

ولم تغب روسيا عن الحدث، إذ حلّقت طائرات الاستطلاع الروسية في محيط المنطقة، بحسب ما رصدته مراصد عسكرية مختصة برصد حركة الطيران شمال غربي سوريا.

وبحسب مرصد “الشمال العام” العسكري، فإن دخول القوات الأمريكية سبقه استنفار عسكري وأمني تركي واسع، تزامن مع تحليق للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي شمالي حلب.

ولم يصدر تعليق من تركيا أو ميليشيا “الجيش الوطني” الذي يسيطر على المنطقة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وأفادت وسائل إعلام وشبكات محلية مقربة من ميليشيا “الجيش الوطني”، أن مدينة مارع تعرضت لقصف مدفعي لم يُعرف مصدره عقب دخول الرتل.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تدخل فيها آليات عسكرية أمريكية إلى مناطق نفوذ ميليشيا “الجيش الوطني” شمالي حلب منذ عدة سنوات، إذ تركز وجود القوات الأمريكية شمال شرقي سوريا دعمًا لـ”قسد” منذ عام 2015.

ومنذ عدة أيام، وافقت وزارة الخزانة الأمريكية على السماح بأنشطة 12 قطاعًا، بما فيها الزراعة والبناء والتمويل في مناطق من شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها “قسد”، ومناطق في شمال غربي سوريا حيث تسيطر ميليشيا “الجيش الوطني”.

وتعتبر مدينة اعزاز من المناطق التي شملها الإعفاء باستثناء مدينة تل رفعت التي تسيطر عليها “قسد” بالاشتراك مع قوات الجيش السوري، ومناطق نبّل والزهراء التي تسيطر عليها قوات الجيش السوري.

وتنتشر القوات التركية في معظم مناطق شمال غربي سوريا بأجزاء واسعة من محافظة إدلب، وقسم من محافظة حلب، والرقة، والحسكة، بينما تتمركز القوات الأمريكية في الشرق والشمال الشرقي.

وكالات