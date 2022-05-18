وزارة النقل تصدر قرار بإحداث نقابة البحارة والعاملين في أعالي البحار

أصدرت "وزارة النقل" قراراً يقضي بإحداث «نقابة البحارة والعاملين في أعالي البحار» وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال.



وفي هذا السياق أوضح معاون وزير النقل عمار كمال الدين أن النقابة الجديدة تضم «البحارة والعاملين على السفن» وتتبع إلى اتحاد عمال طرطوس والاتحاد المهني لعمال النقل ضمن الهيكل التنظيمي للاتحاد العام لنقابات العمال.

وأوضح كمال الدين أن عدد البحارة في سورية يتجاوز 25 ألف بحار لم يكن لهم تنظيم قبل إحداث هذه النقابة مشيراً إلى أنه يتم التنسيق حالياً مع اتحاد العمال لعقد مؤتمر تأسيسي للنقابة المحدثة في طرطوس لانتخاب مكتب نقابة استناداً للتعليمات الانتخابية الواردة بقرار المجلس العام لاتحاد العمال.

وستضم النقابة المحدثة البحارة السوريين العاملين على متن مختلف السفن سواء المملوكة للسوريين أو المسجلة تحت العلم السوري أو بدول أخرى بمختلف رتبهم وفئاتهم.