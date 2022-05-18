بدء تسديد جميع الضرائب والرسوم إلكترونياً الأسبوع القادم

كشف مديد عام " هيئة الضرائب و الرسوم " في سورية " منذر ونوس" أنه يتوقع البدء بتسديد جميع " الضرائب و الرسوم" إلكترونياً إعتباراً من بداية الأسبوع القادم في جميع المحافظات ، و ذلك من خلال مذكرة تفاهم مع " المصرف العقاري" حيث سيتم ذلك عبر نقاط البيع (pos) التي سيتم نشرها في مديريات المالية في المحافظات.

وأشار ونوس أنه لن يتم تحميل المكلف أي عمولة عند استخدامه هذه الخدمة (صفر عمولة) حيث يمكن لأي مكلف لديه حساب أو بطاقة مصرفية دفع التزاماته المالية عبر تحويلها إلى حسابات المالية المفتوحة لدى المصرف وبتوفر نقطة بيع في الدائرة المالية تصبح عملية الدفع أبسط وأسرع.

وأضاف أن كلاً من ضريبة ريع العقارات والدخل المقطوع متوفرة حالياً في خدمة الدفع الإلكتروني عبر الربط مع "الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية"، التي بدورها ترتبط مع عدد من المصارف.

الوطن