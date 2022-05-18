تمهيداً لرفع تسعيرة الطبيب في سورية.. وزير الصحة يطلب ان تكون منصفة للمرضى و الطبيب معاً!!

دعا وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش لضرورة مراعاة تعديل في تسعيرة الكشف الطبي ليكون منصفاً للمرضى والأطباء ، الأمرالذي يستوجب من نقابة الأطباء مراقبة الكشف الطبي وضبطه في جميع المحافظات وذلك خلال اجتماع عمل نوعي في الوزارة، لبحث تسعيرة الكشف الطبي والوحدات الطبية.



ولفت المشاركون خلال الاجتماع إلى الخسائر التي تكبدتها المشافي والهيئات العامة وأهمية تنظيم التعرفة الطبية، حيث تم مناقشة إعادة النظر في تعرفة الاجور الطبية كل ٣ سنوات أو كلما دعت الحاجة من قبل لجان متخصصة.



ويذكر أن آخر تسعيرة للكشف الطبي أصدرتها وزارة الصحة عام ٢٠٠٤، وفي نهاية العام ٢٠٢١ أصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل لجنة لوضع دراسة تفصيلية عن تعرفة أجور المعاينات والأعمال الطبية.