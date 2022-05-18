اكتشاف نفق لتهريب المخدرات بين الولايات المتحدة والمكسيك

عثرت السلطات الأمريكية، على نفق ضخم لنقل المخدرات يمتد من مدينة تيخوانا المكسيكية إلى مستودع في سان دييغو بالولايات المتحدة.

ويصل طول النفق إلى 1,744 قدما "531 متراً"، وبه مسار للسكك الحديدية وكهرباء ونظام تهوية.

وكانت السلطات الأمريكية تراقب عقارا استخدم في السابق، كمخبأ لتهريب الكوكايين عندما اكتشفت هذا النفق.

وضبطت السلطات كمية من الكوكايين، والميثامفيتامين، والهيروين، واعتقلت ستة أشخاص بتهم تهريب المخدرات.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا، إن النفق كان بعمق 18 مترا، ويصل قطره إلى متر واحد.

وقد يواجه المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و55 عاما، عقوبة بالسجن مدى الحياة وغرامة قدرها مليون دولار، إذا ثبتت إدانتهم.

وكان أحدث نفق لتهريب المخدرات قد عثر عليه في ولاية كاليفورنيا في عام 2020.

ومنذ عام 1993، جرى اكتشاف 90 ممرا من هذا النوع من الممرات السرية.