11 قتيلاً نتيجة فيضانات وانهيارات أرضية في الهند

18-05-2022

11 قتيلاً نتيجة فيضانات وانهيارات أرضية في الهند

تعرضت الهند لأمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية نتج عنها مقتل نحو 11 شخصا، شمال شرقي البلاد.

وتعرضت العديد من المناطق في شمال شرقي الهند للأمطار الغزيرة، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أمس الثلاثاء.

وتسببت الفيضانات في إغلاق العديد من الطرق وخطوط السكك الحديدية وتسببت في عزل نحو 200 ألف شخص بمنطقة ديما هاسو التابعة لولاية أسام.

وتدخل الجيش الهندي لتقديم المساعدات للمتضررين مستخدما مروحيات للمناطق التي يصعب الوصول إليها.

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