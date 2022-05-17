هنغاريا رفضت حظر النفط الروسي.. فماذا حل بالأسعار ؟!

هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع مقاومة هنغاريا لمسعىً في الاتجاه الأوروبي يهدف إلى حظر واردات النفط الروسية، في خطوةٍ قد تؤدي إلى تراجع الإمدادات العالمية، فضلاً عن إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد موجةِ صعود في الآونة الأخيرة.

وترفض هنغاريا حظر الغاز الروسي، وتقول إنّها «ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة».

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” 22 سنتاً أو 0.2% إلى 114.02 دولاراً للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً أو 0.3% إلى 113.85 دولاراً للبرميل.

وصعد الخامان أكثر من 2%، أمس الإثنين، في أعقاب قفزة بنسبة 4% يوم الجمعة الماضية.

وفشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، في جهودهم للضغط على بودابست لتغيير موقفها الرافض لمقترح فرض حظر نفط على روسيا في أعقاب عمليتها العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويتطلب تمرير هذا المقترح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد.