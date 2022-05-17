منع إسعافه.. أب ينهي حياة ابنه في حلب والسبب يزيد الجريمة غرابة

في جريمة صادمة لم يألفها السوريون، أقدم أحد أهالي منطقة منبج على قتل ابنه بالرصاص ومنع عنه الإسعاف إلى أن فارق الحياة.

وقالت مصادر اعلام محلية في ريف حلب الشرقي مهند العلي إن بلدة صرين التابعة لمدينة منبج في ريف حلب الشرقي شهدت جريمة مروعة أسفرت عن مقتل شاب يدعى “عبد الله ح ج ع” على يد أبيه.

وأضافت أن الأب المدعو “محمود ح ج ع” أطلق أربع رصاصات على ابنه من مسدس حربي إثر تصاعد الخلافات بينهما.

الابن حاول قتل والده سابقاً

وبعد إطلاق الرصاص عليه، عمد الأب إلى الوقوف فوق جثة ابنه ورفض السماح لأحد بإسعافه إلى أن تأكد بأنه فارق الحياة، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة قبل أن يسلّم نفسه.

وبحسب المصادر يعمل كل من القاتل والضحية لصالح ميليشيا قسد في مدينة صرين ويُعرفان بسمعة سيئة بين الأهالي، وسبق أن حاول الابن قتل والده قبل نحو عام ونصف.