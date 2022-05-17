استهداف قاعدة أمريكية في ريف الحسكة بقذائف صاروخية

17-05-2022

استهداف قاعدة أمريكية في ريف الحسكة بقذائف صاروخية

استهداف قاعدة أمريكية في ريف الحسكة بقذائف صاروخية

نقلت وكالة “سانا” عن مصادر محلية أن القاعدة الأمريكية في منطقة الشدادي بريف الحسكة شمال شرق سوريا تعرضت لاستهداف بقذائف صاروخية.


ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

بينما ذكرت وكالة أنباء هاوار التي تعمل في المنطقة بإشراف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، أن “قذيفتين مجهولتي المصدر سقطتا على ناحية الشدادي جنوبي مدينة الحسكة، سقطت إحداهما في الحي الشمالي ما أسفر عن أضرار مادية في أحد المنازل”.

وتداولت وسائل محلية أخرى أن انفجارات دوّت في محيط القاعدة الأمريكية في بلدة الشدادي، نتيجة سقوط قذائف مصدرها مجهول.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

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