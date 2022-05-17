الدولار يبدأ الأسبوع بشكل قوي

صعد الدولار، في بداية الأسبوع، إلى مستوى يقل قليلاً عن أعلى مستوى له منذ 20 عاماً مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الاثنين، مع سعى المستثمرين إلى ملاذ آمن بسبب مخاوف بشأن النمو العالمي، بينما بدا أن أسواق العملات المشفرة وجدت بعض الاستقرار بعد الاضطرابات التي حدثت الأسبوع الماضي.

وسجل مؤشر الدولار 104.54 بعد أن تجاوز لفترة وجيزة 105، الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول 2002، بعد ستة أسابيع متتالية من المكاسب.

وأقبل المستثمرون على عملة الملاذ الآمن بسبب مخاوف بشأن قدرة الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على كبح التضخم دون التسبب في ركود بالإضافة إلى مخاوف بشأن تباطؤ النمو الناجم عن الأزمة الأوكرانية والتبعات الاقتصادية لسياسة الصين الخاصة بعدم انتشار الفيروس المستجد.

وبدأ اليورو الأسبوع بالقرب من أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2017، متأثراً بارتفاع الدولار وتضرر الاقتصاد الأوروبي من الحرب في أوكرانيا.

ووصل اليورو إلى 1.0398 $، صباح الاثنين، وهو ما يزيد قليلاً عن المستوى الذي سجله، الخميس، وبلغ 1.0354 $، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2017.

وفي سوق العملات المشفرة سجلت بتكوين نحو 31000 $ بعد تراجعها إلى 21400 $، الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول 2020.