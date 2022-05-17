نجاح تجربة تشغيل كمبيوتر باستخدام الطحالب

17-05-2022

نجاح تجربة تشغيل كمبيوتر باستخدام الطحالب

تمكن علماء من تشغيل كمبيوتر صغير باستخدام الطاقة الكهربائية المتولدة عن مصدر غير مألوف بتاتاً. 

وذكر موقع جامعة كامبريدج أن العلماء التابعين لها شغّلوا كمبيوتراً صغيراً باستخدام التيار الكهربائي، المتولد من الطحالب، لمدة ستة أشهر. 

ورغم أن هذا الكمبيوتر لا يحوي مزايا المعالجة التي نشهدها في الأجهزة المعتادة، إلا أن العلماء أكدوا في دراسة أنه بالإمكان اللجوء إلى الطحالب، كمصدر نظيف ودائم للطاقة المتجددة. 

ويساوي حجم الكمبيوتر المستخدم في الدراسة حجم بطارية "AA" واستخدمت فصيلة معينة من الطحالب ذات اللون الأزرق المخضرّ، والتي تعمل على توليد كمية ضئيلة من الطاقة الكهربائية خلال عملية التمثيل الضوئي.

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