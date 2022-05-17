مقتل 7 أمريكيين في دونباس من بينهم ضابط مخابرات

كشف مساعد رئيس جمهورية الشيشان للشؤون الأمنية "أبتي ألاودينوف"، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أن 7 مسلحين أمريكيين قتلوا في دونباس، أثناء قتالهم إلى جانب كييف.

وقال ألاودينوف: "قتل جوزيف وارد كلارك، وهو مواطن من واشنطن، وستة مواطنين أمريكيين آخرين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا في دونباس، على أراضي مصنع كراسيتل في مدينة روبجنوي".

وفي وقت سابق، انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتصفية ما قيل إنه "ضابط المخابرات الأمريكي" جوزيف وارد كلارك في دونباس.

كمات تم نشر صور لجواز سفر أمريكي، حيث ظهرت معلومات كلارك في بيانات الصورة، والتي تشير إلى أن كلارك ولد عام 1987 في واشنطن.

ونفت وزارة الخارجية الأمريكية أنباء اعتقال وتصفية كلارك في دونباس، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن كلارك على قيد الحياة وفي مكان آمن.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت هناك معارك للسيطرة على دونباس في نهاية نيسان، وأكدت قوات جمهورية لوغانسك أن المدينة أصبحت تحت سيطرتها.