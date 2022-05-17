سوريا تعلن عن قرض إيراني جديد لشراء النفط

كشف رئيس الوزراء حسين عرنوس، عن انتهاء إجراءات الخط الائتماني الإيراني الجديد، مشيراً إلى أنه قريباً ستبدأ شحنات النفط بالقدوم إلى سوريا.



كلام عرنوس، جاء خلال المؤتمر الأول للاستثمار والطاقات المتجددة الذي انطلق يوم الأحد بدمشق، حيث لفت بأن مشكلة نقص المحروقات في سوريا في طريقها للحل، من خلال قرض إيراني مخصص أغلبه لشراء النفط.

وذكرت مصادر اعلامية سورية، بأن حل مشكلة القرض الإيراني، جاءت بعد زيارة غير معلنة، قام بها الرئيس الأسد، الأسبوع الماضي إلى إيران والتقى خلالها المرشد الأعلى والرئيس الإيراني.