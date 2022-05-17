بوتين: الناتو يتخطى حدوده الجيوسياسية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الإثنين أن حلف شمال الأطلسي(الناتو) تخطى حدوده الجيوسياسية وذلك بهدف التأثير على الدول المجاورة ما يستدعي رد فعل من قبلنا.

واقترح الرئيس بوتين خلال كلمته ضمن افتتاح قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي منح رابطة الدول المستقلة مركز مراقب في المنظمة الإقليمية.

وأكد بوتين أن بلاده بصدد إجراء سلسلة كاملة من التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة مع الدول التي تدخل ضمن معاهدة الأمن الجماعي في الخريف المقبل.

واعتبر بوتين أن أوكرانيا شهدت تصاعدا نازيا مستمرا في السنوات الأخيرة والتي تجاهلها الغرب لربما بشكل جماعي، مشيرا إلى أن موسكو ليست لديها مشكلة أمنية مع فنلندا والسويد، لكن توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي في هذه المناطق سيؤدي إلى رد فعل عنيف.

وخلص بوتين قائلا إن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) مصطنع وقائم على استفزاز روسيا ليس أكثر.