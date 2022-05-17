الرئيس الأسد يصدر مرسوم تجديد و تسمية أعضاء المحكمة الدستورية

17-05-2022

الرئيس الأسد يصدر مرسوم تجديد و تسمية أعضاء المحكمة الدستورية

مرسوم

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 127 القاضي بتجديد تسمية المحامي محمد جهاد اللحام رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وتجديد تسمية 6 أعضاء وتسمية 4 أعضاء جدد.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 127

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى أحكام القانون رقم 7 لعام 2014

يرسم ما يلي

المادة 1 تجدد تسمية السيد المحامي محمد جهاد اللحام رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.

المادة 2 تجدد تسمية السادة الاتية أسماؤهم اعضاء في المحكمة الدستورية العليا..
-القاضي رسلان علي طرابلسي.

-القاضي مالك كمال شرف.

-الدكتورة جميلة مسلم الشربجي.

-الدكتور سعيد عبد الواحد نحيلي.

-المحامي ماجد رشيد خضرة.

-المحامي معتصم سكيكر .

المادة 3 يسمى السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المحكمة الدستورية العليا.

-السيد فارس ملحم صطوف.

-القاضي ديبو عبد السلام شحادة.

-القاضي ميساء انور المحروس.

-القاضي وسام بديع يزبك.

المادة 4 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 14-10-1443 هجري الموافق لـ 15-5-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد


 

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