الرئيس الأسد يصدر مرسوم تجديد و تسمية أعضاء المحكمة الدستورية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 127 القاضي بتجديد تسمية المحامي محمد جهاد اللحام رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وتجديد تسمية 6 أعضاء وتسمية 4 أعضاء جدد.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 127
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى أحكام القانون رقم 7 لعام 2014
يرسم ما يلي
المادة 1 تجدد تسمية السيد المحامي محمد جهاد اللحام رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
المادة 2 تجدد تسمية السادة الاتية أسماؤهم اعضاء في المحكمة الدستورية العليا..
-القاضي رسلان علي طرابلسي.
-القاضي مالك كمال شرف.
-الدكتورة جميلة مسلم الشربجي.
-الدكتور سعيد عبد الواحد نحيلي.
-المحامي ماجد رشيد خضرة.
-المحامي معتصم سكيكر .
المادة 3 يسمى السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المحكمة الدستورية العليا.
-السيد فارس ملحم صطوف.
-القاضي ديبو عبد السلام شحادة.
-القاضي ميساء انور المحروس.
-القاضي وسام بديع يزبك.
المادة 4 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 14-10-1443 هجري الموافق لـ 15-5-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد