الحكومةستحرر التلاميذ من الحقيبة المدرسية في الأمد غير المنظور

كشف مدير تربية القنيطرة عماد أسعد عن وجود توجه بإعادة النظر بالمناهج الدراسية بشكل كامل مشيراً إلى أنه تمت دراسة منعكسات الحقيبة المدرسية والثقل الكبير للكتب وما يسببه من انحناء وتقوص في ظهر الطالب وخاصة في الصفوف الأولى من الحلقة الأولى.

وبيّن أسعد خلال جلسة مجلس محافظة القنيطرة العادية الثالثة وجود توجه باستبدال الحقيبة المدرسية بلوح ذكي إلكتروني تعليمي (تاب)، مضيفاً: لكن الأمر غير ممكن حالياً لظروف خارجة عن إرادة الوزارة.

ولفت إلى وجود منظمات دولية مانحة ترغب في إعادة تأهيل وترميم المدارس الحكومية المتضررة، ولكن في الوقت نفسه تحجم عن ترميم المدارس المتضررة والمستأجرة، كما ترفض تأهيل المدارس التابعة للمديرية في تجمعات دمشق وترغب بتأهيل المدارس على أرض المحافظة.

وأوضح أسعد أنه لم يتم تخصيص أي مبالغ مالية أو اعتمادات من موازنة إعادة الإعمار لتأهيل مدارس الحجر الأسود، مشدداً على إعداد جدول بأسعار وأقساط المدارس الخاصة بعد أن طغت العلامة التجارية لبعض المدارس.

ورداً على تساؤلات الأعضاء حول إخلاء المركز التخصصي بالحلبوني قال مدير صحة القنيطرة عوض العلي: إن المراكز المستأجرة ومنها الحلبوني سيتم إخلاؤها بناء على تعليمات مجلس الوزراء، مؤكداً أنه تم فرز أضابير المرضى وتبين أن أغلب المستفيدين من خدمات الحلبوني هم من تجمعات الكسوة وعرطوز والبطيحة ومساكن برزة.

وأشار أنه في تلك التجمعات المذكورة مراكز صحية وسيتم تحويل أضابيرهم إليها، ويتبقى عدد ضئيل من المرضى المستفيدين من مركز الحلبوني من أبناء تجمعات الزاهرة والتضامن (500-700 مريض) وتم اختيار مركز في الحجر الأسود وبانتظار قيام إحدى المنظمات المانحة بتأهيله..

الوطن