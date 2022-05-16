في عام 2030 سيكون انتاجنا من الكهرباء 47 مليار كيلوواط و حاجتنا 55مليار كيلوواط

تحدث المهندس أدهم بلان عن الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة بالأرقام، حيث أوضح أن التحديات فرضت التحول لزيادة الكميات المولدة في الطلب والتوزيع وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، عبر تطوير المنظومة وتطوير التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.

وبيّن بلان أن إنتاج الكهرباء كان في 2007 حوالي 46.2 مليار ك.و.س وكان الاستهلاك 3.8 مليون طن و6.6 مليار م3 من الغاز، وارتفع 2011 ليصبح الإنتاج 49 مليار ك.و.س واستهلاك 3.8 مليون طن فيول، و7.3 مليار م3، لتنخفض في 2021 إلى 23 مليار ك.و.س واستهلاك 1.67 مليون طن فيول، و3.3 مليار م3.

وأوضح بلان أنه وفقاً لاستراتيجية الطاقات المتجددة سيكون الإنتاج في 2025 حوالي 32 مليار ك.و.س ومع إدخال مشاريع الطاقات تصبح 37 مليار ك.و.س فيما يسجل الطلب 48 مليار ك.و.س، وفي 2030 سيثبت الإنتاج على 32 مليار ك.و.س لتصبح 47 مليار مع إضافة الطاقات المتجددة، مقابل طلب 55 مليار ك.و.س، فيما يقدر حجم الاستثمار اللازم بـ3.5 مليار دولار منها 30% قطاع خاص و30% من مستخدمي الطاقة بكافة القطاعات.