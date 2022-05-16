حالتا وفاة في دير الزور بسبب العاصفة الهوائية

16-05-2022

حالتا وفاة في دير الزور بسبب العاصفة الهوائية

 أكد الدكتور  مأمون حيزة مدير مشفى الأسد بدير الزور  وصول حالتي إصابة لأب وابنه نتيجة سقوط جدار متهالك عليهما جراء العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة منذ قرابة الساعة من الآن ، وذلك في حي الجورة .


ولفت إلى أن الحالتين كانتا بحالة وفاة جراء وقوع جدار عليهما، وأضاف: إن المشفى استقبل أكثر من 30 حالة اختناق بفعل الغبار الكثيف ، فيما استنفرت صحة دير الزور كامل أطقمها في المشافي لاستقبال أي حالة طارئة.
هذا ولا تزال العاصفة على أشدها مع انعدام كامل للرؤية ، مصحوبة برياح شديدة السرعة.

تشرين

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